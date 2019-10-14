شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الين الياباني في أولى جلسات هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس الماضي، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم الصحة والرياضة هناك وعن الاقتصاد الأمريكي أيضا اليوم الاثنين بسبب عطلة يوم كولومبس.

في تمام الساعة 06:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 108.27 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.28، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له م خلال تداولات الجلسة عند 108.20، بينما حقق الأعلى له عند 108.52.

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هذا وقد تابعنا الجمعة الماضية أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا عن كون البنك المركزي الياباني لديه العديد من الأدوات لتعزيز التيسير النقدية في بلاده، موضحاً أنه لا يجب الحكم على سياسات بنك اليابان من خلال النظر إلى السياسات قصيرة المدى فقط، ومضيفاً أن المركزي الياباني قد يكون أكثر مرونة من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي وأنه لديه مجال واسع للتحرك وتعزيز السياسة النقدية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا الجمعة الماضية إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خططته للبدء في شراء أذون خزانة للولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 60$ مليار شهرياً مع مطلع هذا الأسبوع وحتى الربع الثاني من عام 2020 على الأقل، ويأتي ذلك في أعقاب تدخل الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً للسيطرة على معدلات الريبو وضخه لسيولة في الأسواق للمحافظة على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بين ليلة وضحاها.