شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الربيل للجلسة الثالثة على التوالي في أولى جلسات الأسبوع بأكثر من 4% للأعلى لها في أربعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الربيل بما يفوق الأربعة بالمائة أو 0.003$ اليوم الاثنين لنشهد الأعلى له لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر الماضي وسط استكملها لمسيرات الأسبوعيان الماضيان في تحقيق المكاسب مع مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته شهادة مؤسسة موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربيرج أمام الكونجرس الأمريكي حيال العملة المشفرة ليبرا التي تعتزم شركة فيسبوك إطلاقها العام المقبل 2020.

وفي تمام الساعة 05:59 بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 4.07% إلى مستويات 0.28896$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.27762$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 0.29000$، بينما حققت الأدنى لها عند 0.27675$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 12.45$ مليار.

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هذا وقد حققت الربيل الأسبوع الماضي مكاسب بنحو 9%، بينما تعكس حالياً مكاسب شهرية بأكثر من 13% مدعومة بالإعلان مؤخراً عن الاستحواذ على شركة ألجريم والتي تعد بورصة أيسلندية لتداول العملات الرقمية، وأن فريق ألجريم سيضيف ستة مهندسين إلى صفوف ربيل، الأمر الذي أتاح المجال بشكل أو بأخر لدخولها في عمليات تصحيحية محدودة للخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن ربيل قد محي مكاسب مطلع هذا العام وفقدت قرب نصف قيمتها السوقية مؤخراً وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك بعد أن عكست الشهر الماضي رابع خسائر شهرية لها على التوالي، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية محدودة عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الماضي الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018.