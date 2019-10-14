شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي أسعار الفضة متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الأمريكي في مطلع الأسبوع بسبب عطلة يوم كولومبس وفي أعقاب تطورات المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.06% لتتداول حالياً عند 17.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.59$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 17.54$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 98.40 مقارنة بالافتتاحية عند 98.36.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 275 مليار يوان أي ما يعدل 39.7$ مليار مقابل 240 مليار يوان أي ما يعادل 34.8$ مليار في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 254 مليار يوان أي ما يعادل 34.8$ مليار، وذلك مع تباطؤ اتساع تراجع الصادرات والواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي عن كون أمريكا أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً والصين ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية، اتفقا على الخطوط العريضة لصفقة يمكن توقيعها مطلع الشهر المقبل، الأمر الذي عزز آمال الأسواق حول فرص تجنب واشنطون وبكين لتصعيد الحرب التجارية القائمة بينهم، وقد ساهم أيضا اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني في تحفيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

Advertisements

ونود الإشارة لكون المحادثات التجارية رفيعة المستوى التي تبعنها في نهاية الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، قد أسفرت عن اتفاقية تجارية "المرحلة الأولي" كجزء من اتفاقية تجارية موسعة مرجوا، تضمنت أن لا تفعل واشنطون قراراها برفع التعريفات الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار إلى 30% من 25% بحلول منتصف هذا الشهر.

وفي المقابل، من المرتقب أن تقوم بكين بإجراء عمليات شراء لمنتجات زراعية أمريكية موسعة واتخذت خطوات تحمي حماية الملكية الفكرية والخدمات المالية بالإضافة إلى عدم إضعافها لليوان الصيني بهدف الحصول على ميزة تنافسية تجارية، وقد تضمن بيان الجانب الصيني حيال التوصل لاتفاق بأنه فقط "حقق الجانبان تقدماً ملموساً" بينما لم يذكر تجميد قرار رفع الرسوم ولا الالتزام بالتوسع في شراء المنتجات الزراعية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والتي أعرب من خلالها أنه على الرغم من عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلا أن الأمر تمضي قدماً حيال التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد في الموعد المحدد بحلول الشهر الجاري، موضحاً أن التوصل لاتفاق مع بروكسل لن يكون مفيد فقط لبلاده بل لكافة الأطراف في أوروبا.

وجاء تلك التصريحات عقب ساعات من تأكيد رئيس الوزراء البريطاني جونسون والزعيم الأيرلندي ليو فارادكار على أمكانية التوصل لاتفاق حيال ملف الخروج في أعقاب المحادثات التي جرت بينها في الخميس الماضي، الأمر الذي عزز آمال الأسواق حول فرص التوصل في نهاية المطاف، مع العلم أن مسئولين لبروكسل أعربوا بالأمس عن كون هناك حاجة للمزيد من العمل لتأمين التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد.