شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 20 من أيلول/سبتمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم كولومبس في الولايات المتحدة.

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في تمام الساعة 05:40 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.1030 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1044، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1024، بينما حقق الأعلى له عند 1.1051، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1042.

هذا وتترقب الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 0.8% في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاع 0.3% مقابل تراجع 0.4% في تموز/يوليو، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.5% مقابل 2.0%.