شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط لأول مرة في ثلاثة جلسات مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار وارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى له منذ أواخر أيلول/سبتمبر وارتداد خام برنت من الأعلى له أيضا نهاية الشهر الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً وفي أعقاب أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز ارتفاع منصات الحفر والتنقيب لأول مرة في ثمانية أسابيع.

وفي تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.92% لتتداول عند مستويات 54.40$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.90$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 54.70$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.81% لتتداول عند 60.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.69$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي عند 60.51$ للبرميل، وذلك وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 98.39 مقارنة بالافتتاحية عند 98.36، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 98.30.

هذا وقد تابعنا عن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية بعد الولايات المتحدة الأمريكي، صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 275 مليار يوان أي ما يعدل 39.7$ مليار مقابل 240 مليار يوان أي ما يعادل 34.8$ مليار في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 254 مليار يوان أي ما يعادل 34.8$ مليار.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية أظهر تقرير بيكر هيوز ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع اثنان منصة إلى إجمالي 712 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 11 تشرين الأول/أكتوبر، ونود الإشارة، لكون إدارة معلومات الطاقة الأمريكي قد أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً من مستويات قياسي في 2018 عند 11 مليون برميل يومياً.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي تطورات المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين واشنطون وبكين والتي تلاها أعرب الرئيس الأمريكي عن كون الجانبان اتفقا على الخطوط العريضة لصفقة يمكن توقيعها مطلع الشهر المقبل، الأمر الذي عزز آمال الأسواق حول فرص تجنب الطرفين لتصعيد الحرب التجارية القائمة بينهم منذ أكثر من عام.

ونود الإشارة، لكون المحادثات التجارية التي تبعنها في نهاية الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً والصين ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية، قد أسفرت عن اتفاقية تجارية "المرحلة الأولي" كجزء من اتفاقية تجارية موسعة مرجو، تضمنت أن لا تفعل واشنطون قراراها برفع التعريفات الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار إلى 30% من 25% بحلول منتصف هذا الشهر.

ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار النفط استفادت بشكل ملحوظ في الجمعة الماضي من انفجار ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطني الإيراني في منطقة قريبة من ميناء جدة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أسفر عن حريق هائل في الناقلة النفطية الإيرانية وتسرب نفطي وأضرار بالغة في البحر الأحمر، بالإضافة لكونه جدد مخاوف الأسواق حيال التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة.