شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات إيجابية مع التفاؤل بتقدم المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الاثنين عقب أعرب الرئيس الأمريكي أن الجانبان الأمريكي والصيني اتفقا على الخطوط العريضة لصفقة يمكن توقيعها في مطلع الشهر المقبل، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع فرص تجنب واشنطون وبكين لتصعيد الحرب التجارية القائمة بينهم والتي تخطت مؤخراً عامها الأول.

هذا وتستفيد مؤشرات الأسهم الآسيوية باستثناء مؤشرات الأسهم اليابانية التي يتغيب عنها نبض التداول في أولى جلسات هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم الصحة والرياضة هناك، من تطورات المحادثات التجارية التي تبعنها في نهاية الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة والصين والتي أسفرت كجزء من اتفاقية تجارية "المرحلة الأولي" بأن لا تفعل واشنطون قراراها برفع التعريفات الجمركية على بضائع صينية بحلول منتصف هذا الشهر.

وفي المقابل، من المرتقب أن تقوم بكين بإجراء عمليات شراء لمنتجات زراعية أمريكية موسعة واتخذت خطوات تحمي حماية الملكية الفكرية والخدمات المالية بالإضافة إلى عدم إضعافها لليوان الصيني بهدف الحصول على ميزة تنافسية تجارية، وقد تضمن بيان الجانب الصيني حيال التوصل لاتفاق بأنه فقط "حقق الجانبان تقدماً ملموساً" بينما لم يذكر تجميد قرار رفع الرسوم ولا الالتزام بالتوسع في شراء المنتجات الزراعية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 275 مليار يوان أي ما يعدل 39.7$ مليار مقابل 240 مليار يوان أي ما يعادل 34.8$ مليار في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 254 مليار يوان أي ما يعادل 34.8$ مليار، وذلك مع تباطؤ اتساع تراجع الصادرات والواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

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ونود الإشارة، لكون اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني خلال أيلول/سبتمبر في أعقاب تقدم المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم قد ساهم بدوره أيضا في دعم أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية، ويأتي ذلك، قبل نشهد غداً الثلاثاء الكشف عن بيانات التضخم للصين وقبل أن نشهد الجمعة القادم الكشف عن بيانات النمو للربع الثالث بالإضافة إلى بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة للصين عن الشهر الماضي.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.38% ليربح 53.80 نقطة ويصل إلى المستوى 3,965.53، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.39% ليربح هو الأخر 41.43 نقطة ويصل إلى المستوى 3,015.09.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.05% ليربح 276.58 نقطة ويصل إلى المستوى 26,585.02، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.33% ليربح هو الأخر 27.12 نقطة ويصل إلى المستوى 2,071.73.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.04% ليربح 113.31 نقطة ويصل إلى المستوى 11,037.02، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.65% ليربح هو الأخر 42.89 نقطة ويصل إلى المستوى 6,649.70.