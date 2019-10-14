شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يستهل الأسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 5088 نقطة، متجاوزا مستوى المقاومة السابق عند 5070 نقطة، وبالتزامن مع تجاوز المؤشر لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة التالي عند 5170 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 5040 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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