شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 2824 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، ويتقرب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة 2850 نقطة، وهو المستوى الذي يجب عليه تجاوزه لتأكيد ارتفاعه في الاجل القصير والوصول لمستوى المقاومة التالي عند 2980 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة خاصة الأسبوع الحالي. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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