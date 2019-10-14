شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر مرة أخرى لينهي تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند 10284 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة القوي عند 10300 نقطة، حيث يقابل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم 10000 نقطة كمستوى اول ثم 9800 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10400 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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