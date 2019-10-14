شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يرتفع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط - تحليل صباحي - 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في أولى جلسات هذا الأسبوع ، ويأتي هذا الارتفاع في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشرائي ، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر ، ليحقق المؤشر أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.21% بما يعادل 12.92 نقطة ، ويعاني المؤشر أيضاً بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن مازلنا نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6274.04 ، ليستهدف مستوى الدعم 6081.83 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6081.83 ومستوى المقاومة 6274.04 .

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