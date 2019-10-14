شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على انخفاض جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.84% بما يعادل -64.46 نقطة ، ليقترب المؤشر أكثر من مستوى الدعم 7515.78 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 78.6% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6990.39 إلى 9403.05) ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

تظل توقعاتنا بالمزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات المقاومة 7919.16 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7515.78 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7515.78 ومستوى المقاومة 7800.00 .

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