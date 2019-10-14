شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار النيوزيلندي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 18 من أيلول/سبتمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ومع تغيب السوق الأمريكي اليوم الاثنين بسبب عطلة يوم كولومبوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

في تمام الساعة 02:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.52% إلى مستويات 0.6304 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6332، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6297، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6341، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 0.6337.

هذا وتسعر الأسواق تطورات المحادثات التجارية التي تبعنها في نهاية الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم والصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لنيوزيلندا والتي أسفرت كجزء من اتفاقية تجارية "المرحلة الأولي" بأن لا تفعل واشنطون قراراها برفع التعريفات الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250$ مليار إلى 30% من 25% بحلول 15 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

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وفي المقابل، من المرتقب أن تقوم بكين بإجراء عمليات شراء لمنتجات زراعية أمريكية موسعة واتخذت خطوات تحمي حماية الملكية الفكرية والخدمات المالية بالإضافة إلى عدم إضعافها لليوان الصيني بهدف الحصول على ميزة تنافسية، وقد تضمن بيان الجانب الصيني حيال التوصل لاتفاق بأنه فقط "حقق الجانبان تقدماً ملموساً" بينما لم يذكر تجميد قرار رفع الرسوم ولا الالتزام بالتوسع في شراء المنتجات الزراعية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه لكون الجانبان اتفقا على الخطوط العريضة لصفقة يمكن توقيعها في مطلع الشهر المقبل، الأمر الذي يشير إلى برقه آمل حول فرص تجنب واشنطون وبكين لتصعيد الحرب التجارية القائمة بينهم والتي تخطت مؤخراً عامها الأول، وذلك وسط شكوك المستثمرين في جدية التوصل إلى حل قريب أو سريع يؤدي لتراجع الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الجمهوري ترامب عن الحمائية التجارية التي تنتهجها.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً كشف الصين أكبر اقتصاديات آسيا عن قراءة الميزان التجاري للشهر الماضي وسط تطلع الأسواق لمتابعة آثار الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين على بيانات التجارة، ويأتي ذلك، قبل نشهد غداً الثلاثاء الكشف عن بيانات التضخم للصين وقبل أن نشهد الجمعة القادم الكشف عن بيانات النمو للربع الثالث بالإضافة إلى بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة للصين لشهر أيلول/سبتمبر.