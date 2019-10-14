شكرا لقرائتكم خبر عن «إيويك» تستعد لتنفيذ محطة طاقة شمسية 1.5 جيجاواط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي «إيويك» إنشاء محطة جديدة بطاقة 1.5 جيجاواط في إطار برنامج الطاقة الشمسية الثالث. وذكرت «ميد» أن الشركة تدرس عدة خيارات تتعلق بموقع المحطة الجديدة. وكانت الشركة قد أجلت مناقصة محطة الظفرة التي تبلغ طاقتها 2 جيجاواط،حتى 21 نوفمبر المقبل.

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