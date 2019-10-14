العقار يُظهر علامات إيجابية.. وخبراء يدعون إلى جذب المستثمرين الأجانب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رأى خبراء أن القطاع العقاري في دولة الإمارات قد وصل إلى مرحلة النضوج، ويتوقع أن ينتعش بعد إكسبو 2020. ومع أن وفرة العرض تعد سمة بارزة في السوق، فإن من شأن تحسين شفافية الأسواق أن تساعد على تحفيز مستويات الطلب.

وناقش مشاركون في جلسة نقاشية نظمتها كلية تمويل الشركات (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، الحاجة إلى تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب، واتفقوا على أن المشهد العقاري يعيش حالة من النمو والازدهار، لا سيما مع الارتفاع الكبير في معاملات السوق الثانوية خلال الأشهر الأخيرة، مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك، من شأن التعافي في الاستثمارات أن يعكس مستويات العرض في العقارات السكنية.

وتضمنت قائمة المتحدثين محمود البرعي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب؛ وموراي سترانج، مدير مكتب «سافيلز» في دبي؛ والدكتور مارتن برلين، رئيس قسم الصفقات العقارية العالمية في شركة «بي دبلو سي»؛ وتارا مارلو، رئيس قسم العقارات والفنادق ومرافق الترفيه في شركة التميمي وشركاه؛ ورشا الخواجة، المسؤول الأول للتوزيع والتطوير للمجموعة في «إكويتيفيا».

وأوضح المتحدثون أيضاً التهديد الذي تفرضه تقنيات التجارة الإلكترونية على أصحاب العقارات التجارية، والذين يتعين عليهم الحفاظ على مستويات الإيجار والإشغال لمساحات التجزئة الخاصة بهم. ودعوا إلى اتخاذ تدابير لازمة بشأن إعادة توظيف المساحات التجارية لاستيعاب المزيد من النشاطات الاجتماعية الداخلية، وأماكن العمل الحديثة. وأوضح المتحدثون أنه يجب على دولة الإمارات تنفيذ خطة رئيسية للسوق العقارية، وبما يشمل القطاعين السكني والتجاري، من أجل تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم، وتوفير المزيد من الشفافية بشأن الفرص الاستثمارية لكل من المشاريع القائمة والمستقبلية.