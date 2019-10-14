«أسبوع الساعات دبي» يجمع أبرز الصناع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تتواصل الاستعدادات لاستضافة النسخة الرابعة من «أسبوع الساعات دبي» خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، وبمشاركة لفيف من الخبراء والمتخصصين، وأهم دور صناعة الساعات وأعرقها في العالم، فضلاً عما يستقطبه الحدث من هواة اقتناء الساعات الفاخرة والحريصين على امتلاك أشهر إصداراتها من داخل الدولة، وخارجها، وبما يمثله كمنصة عالمية يتم من خلالها الكشف عن أحدث الإصدارات من العلامات العالمية الشهيرة في مجال الساعات.

ويعكس الحدث المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كوجهة أولى للإبداع في المنطقة، من خلال تاريخ حافل أثبتت فيه الإمارة جدارتها بأن تكون قِبلَة للمبدعين بما وفرته من أجواء ملهمة، وما ضمنته من مقومات مشجّعة على الإبداع والاحتفاء به في شتى المجالات، لتتحول إلى منصة تنطلق منها الإبداعات على تنوع أشكالها، وتعدد قوالبها إلى العالم، ولتؤكد مكانتها كمركز للتصميم ونقطة التقاء للمصممين في قطاعات عدة، وكذلك الأطراف المعنية بها من حول العالم.

ويُعد أسبوع الساعات دبي؛ الذي يُقام بصورة دورية كل عامين، منصة مكرسة لتوحيد جهود مجتمع الساعات العالمي وتطويرها بهدف الحفاظ على إرث الصناعة، ونقل المعرفة حول كل ما يتعلق بمجال الساعات، من خلال برنامج حافل بالفعاليات، والعروض، والنشاطات على مدار الأيام الخمسة للحدث، تشكل فرصة لرواد الحدث للتعرف عن قرب إلى تفاصيل تلك الصناعة.

وقالت هند عبدالحميد صديقي، مدير عام أسبوع الساعات دبي: يسر أسبوع الساعات دبي الإعلان عن إطلاق نسخته الأكثر تشويقاً، حيث إنها ستكتشف عالم الابتكار والتكنولوجيا من خلال عيون شركائنا، والعلامات التجارية، والداعمين للحدث. وتطورت هذه الفعالية خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحنا اليوم نمتلك أكثر من 6000 متر مربع لنقدم من خلالها انطباعات حية لرؤيتنا. وقد تم إعداد الإصدار الرابع من الحدث ليكون علامة فارقة في تاريخه، من خلال مجموعة من المقومات، منها مشاركة «رولكس» والعديد من البرامج المثيرة الأخرى.