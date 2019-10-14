ختام ناجح لمشاركة عجمان في «أنوجا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



أكدت الشركات والمصانع المشاركة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة عجمان في معرض الأغذية العالمي «أنوجا»، الذي استضافته مدينة كولون الألمانية مؤخراً، على أهمية المشاركة والاطلاع على مستجدات قطاع الأغذية عالمياً.

وثمّن ممثلو الجهات المشاركة في المعرض «مصنع الصيادي، مصنع سبع تمرات، العسل الملكي، دوت كونسبت ومصنع الإمارات والهند للتوابل»، جهود الغرفة في فتح أسواق خارجية جديدة لمنتجات الإمارة، وتعزيز القدرات التنافسية لشركات ومصانع عجمان، وإمكانية عقد شراكات جديدة إلى جانب تبادل الخبرات والتعرف إلى مستجدات القطاع.

وأكد مروان حارب العرياني مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، على نجاح المشاركة وإتاحة الفرصة للتعرف إلى أحدث ما وصل إليه قطاع الأغذية والمشروبات، وفتح قناة تواصل مباشرة لشركات إمارة عجمان مع الجهات المشاركة والعارضين، حيث يشارك في المعرض أكثر من 7400 عارض من 107 دول، كما يعد معرض «أنوجا» من أكبر معارض الأغذية عالمياً، وفرصة لعقد الصفقات التجارية والشراكات بين أصحاب المصلحة.

وأضاف أن عضوية غرفة عجمان بلغت أكثر من 40 ألف عضوية خلال العام 2018 منها 1002 عضوية صناعية، و16103 عضويات مهنية، و23237 عضوية تجارية.