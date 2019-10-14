شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يقلصتوقعه لنمو الهند إلى 6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلص البنك الدولي أمس الأحد توقعات النمو للهند في السنة المالية الحالية إلى 6% من 7.5% وحذر من تباطؤ «خطير» قد يضعف بدرجة أكبر القطاع المالي.
وفي توقعه السابق الصادر في إبريل نيسان، قال البنك إن التوقعات الاقتصادية للهند قوية وتكهن بنمو 7.5% للسنة المالية التي بدأت في إبريل نيسان.
لكن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ينمو حاليا بأبطأ وتيرة في ست سنوات وسجل نمواً 5% في ربع السنة من إبريل نيسان إلى يونيو حزيران متأثراً بضعف طلب المستهلكين وتقليص الإنفاق الحكومي.
وقال البنك إنه يتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا لينمو 6.9% في السنة المالية 2020-2021. (رويترز)
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