البنك الدولي يقلصتوقعه لنمو الهند إلى 6%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلص البنك الدولي أمس الأحد توقعات النمو للهند في السنة المالية الحالية إلى 6% من 7.5% وحذر من تباطؤ «خطير» قد يضعف بدرجة أكبر القطاع المالي.

وفي توقعه السابق الصادر في إبريل نيسان، قال البنك إن التوقعات الاقتصادية للهند قوية وتكهن بنمو 7.5% للسنة المالية التي بدأت في إبريل نيسان.

لكن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ينمو حاليا بأبطأ وتيرة في ست سنوات وسجل نمواً 5% في ربع السنة من إبريل نيسان إلى يونيو حزيران متأثراً بضعف طلب المستهلكين وتقليص الإنفاق الحكومي.

وقال البنك إنه يتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا لينمو 6.9% في السنة المالية 2020-2021. (رويترز)