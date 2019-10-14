«الدراسات المصرفية» يستقبل الدفعة الأولى في خدمات الأفراد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، الدفعة الأولى من منتسبي برنامج قطاع خدمات الأفراد، والذي تم اعتماده مؤخراً من قبل اللجنة الوطنية لتطوير المعايير المهنية، وذلك بهدف تقديم الدعم والتشجيع للخريجين الجدد والعاملين في القطاع المصرفي والمالي؛ لمساعدتهم على الانطلاق في مسيرة مهنية ناجحة ضمن القطاع المصرفي في الدولة. وتضم الدفعة الأولى، مشاركة أربعة بنوك، وهي: بنك دبي التجاري وبنك «إتش إس بي سي» والإمارات دبي الوطني ونور بنك، وسيقوم الدارسون في البرنامج الأول من نوعه بالانخراط في دورات تدريبية نظرية مكثّفة لمدة 7 أسابيع في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، يتبعها التدريب العملي.

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