خبر في 100 كلمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جولة لـ «دبي للسياحة» في 3 دول



عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي سلسلة اجتماعات استراتيجية مع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ناقشت خلالها أهمية المنطقة التي تشكّل إلى جانب منطقة أوروبا الغربية أكبر مصدّر للزوار إلى الإمارة، حيث تسهم بنسبة 20% من مجموع الزوار الدوليين إلى المدينة. ضمّ الوفد الذي زار كلاً من الكويت والرياض وجدة - وترأسه عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري - ممثّلين من «إكسبو 2020 دبي»، وتطرق إلى أحدث مستجدات قطاع الضيافة وأبرز الوجهات السياحية والتجارب التي توفرها الإمارة للزوار إلى جانب عروض قطاع تجارة التجزئة والمهرجانات المتنوعة، وخطط النموّ المستقبلية.



جائزتان لمطارات دبي في الابتكار والمراقبة



حصلت مطارات دبي على لقب مطار عام 2019 نتيجة حصولها على جائزتين مهمتين الأولى في مجال الابتكار التكنولوجي والثانية في مراقبة العمليات. تم الإعلان عن ذلك من قبل جائزة «بزنس أفييشن أوورد» خلال حفل توزيع جوائز الطيران لعام 2019 الذي أقيم في دبي الليلة قبل الماضية بحضور انيتا مهرا نائب الرئيس الأول - الهوية المؤسسية والاتصال، ومايكل ايبستون نائب الرئيس التنفيذي لشؤون البنية التحتية وتقنية المعلومات في مطارات دبي.

وتم اختيار مطارات دبي تقديرا لجهود الاعتماد على التكنولوجيا بالإضافة إلى نظام «الوقت اللحظي» لجمع بيانات 50 نظاماً تشغيلياً.

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59 ملياراً التجارة الإلكترونية في 2019



أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عن إطلاق سلسلة من الورش التوعوية التي تستهدف تعريف الشباب طلبة المدارس والجامعات حول كيفية مزاولة أعمالهم في «رخصة تاجر»، التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي. ووفقاً لآخر دراسة لاقتصادية دبي وفيزا، أشار التقرير إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات من أكثر الأسواق تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسرعها نمواً عالمياً، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 59 مليار في 2019، وأن تحقق متوسط نمو 23% ​​سنوياً حتى 2022.



فتح باب الترشح لجائزة الإمارات للابتكار



أعلنت المجموعة الفرعية «مجموعة الإمارات للابتكار» التابعة لمجموعة دبي للجودة بالتعاون مع شركة تيم باور العالمية، عن فتح باب التقديم وقبول طلبات الترشح في الدورة الثالثة لجائزة الإمارات للابتكار تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. ولأول مرة يتم قبول التقديم من قبل الهيئات الحكومية الربحية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من مختلف قطاعات الدولة، ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى 14 نوفمبر.