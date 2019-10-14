شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعكر إنتاج زيت الزيتون في إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان موسم الحصاد قد بدأ في بساتين الزيتون في الأندلس عندما عكّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأجواء مع إعلانه عن عقوبات تجارية في حقّ الاتحاد الأوروبي.

وفي حال دخلت العقوبات الأمريكية حيّز التنفيذ 18 الجاري إذا تعذّر على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التوصّل إلى اتفاق، ستفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الزيت والزيتون الإسبانيين.

وتهدّد واشنطن بفرض رسوم جمركية عقابية على منتجات أوروبية تقدّر قيمتها بحوالى 7.5 مليار دولار تختلف باختلاف البلدان، على خلفية النزاع القضائي الدائر بين «بوينغ» و«إيرباص».

والزيتون والزيت المصنوع منه هما أهمّ المنتجات الزراعية التي تصدّرها إسبانيا إلى الولايات المتحدة. وبلغت قيمة هذه الصادرات 179 مليون يورو و405 ملايين على التوالي سنة 2018.

وتنتشر بساتين الزيتون حول أنتيكيرا مركز الإنتاج الأساسي في إسبانيا التي تعدّ أكبر منتج عالمي لزيت الزيتون وهي تلبّي وحدها نصف الطلب العالمي على هذا المنتج.

وفي حدث نادر من نوعه في إسبانيا، جمعت تظاهرة لمزارعي الزيتون آلاف الأشخاص الخميس الماضي في مدريد.

ويتّهم المزارعون الإسبان الحكومة الاشتراكية بعدم التحرّك لمواجهة العقوبات الأمريكية، ويعتبرون أن بروكسل أساءت تقدير تداعيات هذه التدابير التي تحدث شرخاً في الاتحاد، مع دول تخضع لضرائب مفرطة وأخرى معفاة من الرسوم.

(أ ف ب)