ارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين وعيار 21 يسجل 678 جنيها

الموجز
سجلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، بعد أن توقف التعامل على الذهب نتيجة الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة أمس الأحد.
وتشهد أسعار الذهب في مصر، بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
سعر الذهب اليوم بعد هبوط الأسعار:
عيار 18 سجل 581 جنيه للجرام.
عيار 21 سجل 678 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 774 جنيه للجرام.
الجنيه الذهب 5424 جنيها.
أوقية الذهب 1489 دولارا.
وقال رأفت أمين تاجر ذهب بسوق الصاغة فى مصر، إن الأسعار العالمية للذهب سجلت زيادة ملحوظة مع فتح التداول على الذهب بنسبة 0.48% إذ ارتفعت أوقية الذهب من 1484 إلى 1489 دولار، مشيراً إلى عدم استمرار الأسعار عند وضعها الحالي.
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