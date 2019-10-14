رسميًا.. محافظة الجيزة تحدد قيمة التصالح في مخالفات البناء بـ 6 أكتوبر.. تعرف عليها

الموجز

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرارا لمحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، تضمن تشكيل لجنة لتقييم وتحديد سعر المتر المسطح فى تقنين الأوضاع والتصالح بمدينة 6 أكتوبر التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح قرار محافظ الجيزة أنه سيتم تقسيم مدينة 6 أكتوبر إلى عدة أقسام على حسب المستوى العمرانى، والحضاري، وتوافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام "سكنى - تجارى - إدارى، - ترفيهى - صناعى وغيرهم"، على ألا يقل قيمة المتر عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2000 جنيه.

تضمن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين بشأن القضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى، وفيما يلى نرصد تشكيل اللجنة المنوط بها البت فى طلبات التصالح، وكيفية تقديم طلب تقنين الأوضاع وقيمة رسم الفحص.

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وتنقسم مراحل التصالح إلى أربع، تبدأ الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019، حيث تختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها وذلك على النحو التالي:

المساحات حتى 250 متر مربع يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيهًا في القرى وتوابعها.

المساحات أكثر من 250 متر مربع حتى 500 متر مربع يتم سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيهًا في القرى وتوابعها.

بينما المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها.

والمساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يتم سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها.

أما المساحات التي تكون أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يتم سداد 4000 جنيه في المدينة و3500 جنيه في القرى وتوابعها.

وأخيرًا المساحات أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.