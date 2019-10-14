شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسرًا 5.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5716.79 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.12 نقطة ليغلق عند مستوى 6225.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.33% خاسراً 15.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4725.03 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 107.4 مليون سهم بقيمة 20.5 مليون دينار كويتى عبر 4508 صفقة. Advertisements وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49%. وجاء سهم "شركة وربة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.45%، تلاه شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 10.63%، ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.94%، فيما تصدر سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.95% ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 9.09%، ثم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بنسبة 8.88%.

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