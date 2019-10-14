شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القابضة المعدنية" يؤكد تشكيل لجنة مراجعة أسعار منتجات الطاقة برئاسة وزير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن التشكيل الخاص باللجنة المعنية بمراجعة كل أسعار منتجات الطاقة برئاسة وزير الكهرباء، والقرار يحمل رقم 2328 لسنة 2019.

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وقال الدكتور مدحت نافع، إن اللجنة تضم في عضويتها كلا من وزيرا البترول والمالية ورئيس التنمية الصناعية، وهي معنية بمراجعة أسعار منتجات الطاقة كل 6 أشهر مراعاة للسوق.

وقدر نافع، العائد الكلي من قرار خفض أسعار الطاقة الصادر من الحكومة مؤخرا يصل إلي 300 مليون جنيه بعد نزول سعر الغاز من 7 دولار إلى 5.5 دولار، أما بالنسبة لعائد قرار فرض رسوم الحماية الخاص بالحديد لن يكون له تأثير كبير بالنسبة لشركة الحديد والصلب، لأن إنتاج الشركة ليس بالحجم الكبير، بينما شركة الدلتا للصلب ستحقق فائدة أكبر، حيث من المقرر أن يتم رفع إنتاج الشركة إلى 250 ألف طن، يصل إلى 500 ألف طن خلال 3 أشهر أخرى لإنتاج حديد التسليح، وهو ما يضاعف حجم إنتاج الشركة 10 أضعاف على نصف مساحة الشركة فقط.