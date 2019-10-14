شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة مصرية فى "الباراسيل".. السياحة تعاقب مركز غوص بالإيقاف ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة السياحة بإصدار قرار رقم (455) لسنة 2019، بمعاقبة مركز للأنشطة البحرية فى شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالغلق لمدة ثلاثة أشهر لمخالفة شروط الترخيص ومعايير السلامة والتشغيل الآمن. وقالت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أن القرار جاء بعد تعرض زائرة مصرية للإصابة أثناء مُمارسة نشاط "الباراسيل" فى يوليو الماضى فى مدينة شرم الشيخ، لذا تم معاقبة مركز الغوص بالإيقاف ثلاثة أشهر وحذر التعامل معه خلال فترة الوقف الإدارى، وأى تعامل مع كيانات غير قانونية هو عمل يخالف القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011، وسوف يتم توقيع العقوبات المُقررة على المخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة مصرية فى "الباراسيل".. السياحة تعاقب مركز غوص بالإيقاف ثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.