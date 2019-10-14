شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14246 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 17161 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5268 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1415 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 456 نقطة.
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