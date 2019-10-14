الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وعربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14246 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 17161 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5268 نقطة.

Advertisements

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1415 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 456 نقطة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وعربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا