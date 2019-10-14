إي.دي.إف للطاقة المتجددة تشغل 130 ميجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إي.دي.إف للطاقة المتجددة إنها شغلت طاقة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 130 ميجاوات في مصر، في الوقت الذي تعزز فيه وتيرة تطورها في شمال أفريقيا.

وقالت إي.دي.إف إن المحطات التي شغلتها في الآونة الأخيرة تقربها من تلبية هدفها بمضاعفة صافي قدراتها من الطاقة المتجددة في فرنسا وفي أنحاء العالم إلى حجم صاف قدره 50 جيجاوات في الفترة بين 2015 و2030.