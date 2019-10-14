شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: توقعات بأن يبلغ إنتاج نفط السعودية 9.86 مليون برميل يوميا فى أكتوبر ونوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج المملكة من النفط 9.86 مليون برميل يوميا فى كل من أكتوبر ونوفمبر.
وقال أيضا إن الطاقة الإنتاجية للسعودية، التى تأثرت جراء هجمات بطائرات مسيرة الشهر الماضي، ستبلغ 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر، بينما المستوى الحالى للصادرات عند حوالى 6.9 مليون برميل يوميا.
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