السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - د.ب.أ أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الاثنين فوز الهندي أبهيجيت بانيرجي والفرنسية إستير دوفلو والأمريكي مايكل كريمر بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام .2019 وذكرت لجنة الجائزة أن الباحثين استحقوا الجائزة عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم، وذلك عبر تقسيم هذه المشكلة إلى تساؤلات أصغر قابلة للإدارة بصورة أفضل، مثل التدخلات الأكثر فعالية لتحسين صحة الطفل. وأضافت اللجنة أن الجائزة ستُقسم بالتساوي على الباحثين الثلاثة.



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كانت هذه تفاصيل خبر هندي وفرنسية وأمريكي يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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