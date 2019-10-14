شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار تلتقى رئيس البنك الدولى ومدير صندوق النقد بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتقى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بالعديد من المسئولين الحكوميين فى العديد من الدول.

وأشار مصدر بوزارة الاستثمار لـ"الخليج 365"، إن الوزيرة ستلتقي ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى وكريستالينا جورجيفا،ا لمدير العام لصندوق النقد، والتى تشهد أول اجتماعات للصندوق منذ انتقالها من منصب المدير الإدارى للبنك الدولى لتولى مسؤلية صندوق النقد.

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وأوضح أن اللقاءات ستتطرق إلى استمرار دعم مصر، خاصة فى النواحي الفنية، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، علاوة على دعم العديد من المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الشباب والمرأة والنشروعاتالصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا .

وتشهد الاجتماعات السنوية مشاركة وفد كبير من مصر يترأسه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء .