شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لجازبروم نفت: الأمر يستحق النظر فى تعديل طفيف لاتفاق أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لشركة جازبروم نفت إن الأمر يستحق إعادة النظر فى تعديل طفيف لاتفاق إنتاج النفط العالمى المبرم بين أوبك وحلفائها لوضع مستوى الطلب فى الاعتبار. وقال ألكسندر ديوكوف اليوم الاثنين إن جازبروم نفت، أسرع منتج للنفط نموا فى روسيا، إن الشركة قد ترفع الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل يوميا فى غضون ثلاثة أشهر إذا اقتضت الضرورة.

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