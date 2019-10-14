شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: توقعات بأن يبلغ معدل امتثال أوبك+ بتخفيضات النفط أكثر من 200% فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن من المتوقع أن يبلغ مستوى امتثال منتجى النفط فى أوبك والمنتجين من خارج المنظمة باتفاق خفض الإمدادات ما يزيد عن 200 % فى سبتمبر.

وأضافت المصادر أن مستوى الالتزام المرتفع يرجع بشكل أساسى إلى الهجمات على منشأتى نفط فى السعودية مما خفض إنتاج المملكة.