شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: توقعات بأن يبلغ معدل امتثال أوبك+ بتخفيضات النفط أكثر من 200% فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن من المتوقع أن يبلغ مستوى امتثال منتجى النفط فى أوبك والمنتجين من خارج المنظمة باتفاق خفض الإمدادات ما يزيد عن 200 % فى سبتمبر.
وأضافت المصادر أن مستوى الالتزام المرتفع يرجع بشكل أساسى إلى الهجمات على منشأتى نفط فى السعودية مما خفض إنتاج المملكة.
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