شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع ارتفاع أسواق الأسهم بفضل تفاؤل بشأن التجارة بين أمريكا والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتواصل انخفاضاها للجلسة الثالثة على التوالى فى الوقت الذى تعززت فيه الشهية للمخاطرة بفضل التفاؤل المحيط بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يضغط ارتفاع طفيف فى الدولار على الأسعار.

وتراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1486.91 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط 1% فى الأسبوع السابق.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1491.20 دولار للأوقية.

وقال جيفرى هالى المحلل لدى أواندا "الذهب لا يتحرك بناء على العوامل الأساسية للذهب، إنه يتحرك بناء على أى ما كان يحدث فى الوضع التجاري".

وأضاف "الاتفاق التجارى لا يحوى الكثير من التفاصيل، لكنه سيظل كافيا لدعم المخاطرة على الأرجح، وذلك سلبى للذهب".

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وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الجمعة المرحلة الأولى من اتفاق لانهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعلق تهديدا بزيادة رسوم جمركية، وهى أكبر خطوة بين البلدين فى 15 شهرا.

وابتهجت أسواق الأسهم الآسيوية بالنبأ، مع ارتفاع أكبر مؤشر لإم.إس.سي.آى لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادى خارج اليابان 0.5%.

وعادة ما يستخدم المستثمرون الذهب للتحوط فى مواجهة الضبابية السياسية والمالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 17.58 دولار للأوقية ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر عند 889.90 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 1697.55 دولار للأوقية، بعد أن بلغ المستوى القياسى المرتفع البالغ 1705.84 دولار يوم الجمعة.