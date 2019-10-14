شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تنخفض بفعل بيانات صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، إذ طغت مخاوف بشان النمو عقب بيانات ضعيفة من بكين وحالة جديدة من الضبابية التى تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على التفاؤل الناجم عن التقدم المحرز فى المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.7% بعد أن سجل أفضل جلسة منذ يناير بفضل آمال بشأن اتفاق تجارى وإبرام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين فى وقت متأخر من يوم الجمعة عن المرحلة الأولى من اتفاق تجارى وتعليق زيادة فى الرسوم الجمركية الأمريكية كانت مقررة هذا الأسبوع.

لكن الرسوم القائمة ما زالت مطبقة وقال مسئولون من كلا الجانبين إن هناك حاجة لمزيد من العمل قبل التوصل إلى اتفاق.

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وفى أحدث مؤشر على ضعف الاقتصاد الصيني، أظهرت بيانات مزيدا من الانكماش فى الصادرات والواردات فى سبتمبر.

ونزل المؤشر داكس الألماني، الذى تهيمن عليه شركات منكشفة على الصين، 0.5%.

وتراجعت جميع مؤشرات بورصات دول المنطقة.

وانخفضت أسهم روش هولدنج إيه.جى ونوفارتس السويسريتين لصناعة الأدوية أكثر من واحد بالمئة لكل منهما، وتصدرا قائمة الأسهم المتراجعة على المؤشر الرئيسى بعد تقرير قال إن الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم على منتجات الأدوية السويسرية.