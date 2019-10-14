شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل شح تفاصيل اتفاق تجارى بين أمريكا والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين فى الوقت الذى تسببت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين فى تقليل التفاؤل الذى ساد الأسبوع الماضى بشأن ذوبان الجليد بين البلدين مما ساعد فى دفع أسواق الخام للارتفاع 2%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت إلى 60.62 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 54.45 دولار للبرميل.

وزاد الخامان بأكثر من 3% الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعى يحققاه فى ثلاثة أسابيع.

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لكن معظم المكاسب التى سجلها الخامان يوم الجمعة تحققت بعد مهاجة ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السعودى فى البحر الأحمر.

والتحقيقات جارية لتحديد ما إذا كانت الناقلة قد أُصيبت بصاروخين، مما قد يعزز التوترات بين طهران والرياض إذا تأكد الأمر.

كما تلقت الأسواق المالية العالمية الدعم اليوم بفضل إعلان المرحلة الأولى من اتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين وبادرة حسن نية من واشنطن بتعليق تهديد بفرض رسوم جمركية على منتجات صينية.

لكن الحذر ما زال ينتاب المستثمرين فى ضوء الإعلان عن تفاصيل محدودة بشأن المحادثات.