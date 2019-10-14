نوفاك: روسيا والسعودية قد توقعان اتفاقات بقيمة مليار دولار خلال زيارة بوتين للمملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:31 صباحًا, 14 أكتوبر 2019 م المناطق_الرياض أكد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي اليوم الاثنين إن روسيا والسعودية قد توقعان اتفاقات بقيمة مليار دولار خلال زيارة بوتين للمملكة وإن جزءا كبيرا منها في قطاع الطاقة

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