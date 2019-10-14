شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لـ"الاتصالات": 65% من القطاع الخاص يستخدم الانترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت مؤشرات البنية التحتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الربع الاول من 2019، أن منشأت القطاع الخاص التي تستخدم الانترنت بلغت نحو 65.7% بينما بلغت نسبة منشأت القطاع الخاص التي لديها INTRANET 41.2%.
و بلغت نسبة منشأت القطاع الخاص التي تستخدم الحاسب الألى في التعامل مع الشبكة الدولية 62.2% بينما كانت نسبة منشأت القطاع الخاص التي تستخدم الانترنت فى الحصول على معلومات عن السلع والخدمات 60.7%، بينما مازالت نسبة منشات القطاع الخاص التى تتعامل مع التجارة الإلكترونية بيعا نحو 7% وشراء 6%.
وبلغ إجمالي عدد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة يناير -مارس 2019 وذلك بنحو 12.18 الف متدرب ، وبلغ إجمالى عدد المتدربين في مجال البرمجيات 23.4 ألف متدرب حتى نهاية الفترة يناير - مارس 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير لـ"الاتصالات": 65% من القطاع الخاص يستخدم الانترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.