شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المحاجر : توزيع دليل مترجم ببيانات الأسواق الخارجية لصناع الرخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم توفير دليل للموردين والمستوردين للأحجار الطبيعية ، والذى يصدره معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية ، مؤكدا أنه تم ترجمة الدليل الى اللغة العربية حتى يتمكن المصنعين والتجار من للاستفادة من البيانات التى يوفرها الدليل .

وقال عارف ، فى تصريح لـ"الخليج 365 " أن الدليل يوفر المعلومات والبيانات اللازمة للمواصفات التى تتطلبها أسواق الأحجار حول العالم بما يساهم فى توعية المصدر بالجودة المطلوبة .

وأشار عارف ، إلى أن الشعبة تستهدف المشاركة فى بعثات تجارية لفتح اسواق جديدة وستشارك فى بعثة تجارية إلي افريقيا الفترة المقبلة، مضيفًا أن الدولة تولي اهتمام كبير بدعم الصناعة الوطنية وزيادة صادرات قطاع المحاجر فى ظل استجابة كبيرة لمطالب ومقترحات شعبة المحاجر فى جميع القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا.

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