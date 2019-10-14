284 شركة من 26 دولة في «أبوظبي الدولي للقوارب»

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» عن إنهاء استعداداتها لإطلاق الدورة الثانية من «معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019» والتي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي خلال الفترة من 16 - 19 أكتوبر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة 284 شركة وعلامة تجارية من 26 دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس في أبوظبي، بحضور كل من خليفة القبيسي المدير التنفيذي التجاري شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وسعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة «أيدكس»، أحمد مبارك القمزي رئيس قسم الإجراءات - قطاع النقل البحري في دائرة النقل، وناصر الظاهري مدير السباقات في نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وقال خليفة القبيسي: يأتي تنظيم معرض أبوظبي الدولي للقوارب بدورته الثانية في إطار الجهود التي تبذلها «أدنيك» لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي المرموقة عالمياً كوجهة عالمية رائدة في مجال سياحة الأعمال وتنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار سعيد المنصوري، إلى أن الدورة الجديدة شهدت نمواً ملحوظاً حيث زادت المساحة الإجمالية للمعرض في دورته الحالية لتبلغ 40 ألف متر مربع مقارنة بـ31 ألف متر مربع في دورته الأولى عام 2018 وبنسبة زيادة بلغت 29%، وفيما يتعلق بالشركات العارضة والعلامات التجارية فقد زاد عددها ليصبح 284 شركة عارضــة وعلامة تجــارية بنسبة 5%.

بينما شهد عدد الدول المشاركة زيادة 4% حيث زاد عدد الدول التي لديها شركات وعلامات تجارية مشاركة لتبلغ 26 دولة مقارنة بـ25 دولة في الدورة الأولى عام 2018. تشكل الشركات الوطنية 48%، فيما بلغ عدد القوارب واليخوت المشاركة 75 قارباً ويختاً بزيادة 7%.