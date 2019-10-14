شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الإسلامي» يوسعشبكة فروعه في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح مصرف أبوظبي الإسلامي، فرعاً جديداً في مدينة العين ضمن مركز «مكاني زاخر مول» للتسوق، استجابة للطلب المتزايد على خدماته من قاعدة عملائه المتنامية. وبذلك يصل إجمالي عدد فروع المصرف في مراكز التسوق بالعين إلى 5 فروع، و 12 فرعاً بالإجمال في المدينة. وعلى غرار جميع فروعه الحالية، سيوفر فرع المصرف الجديد في «مكاني زاخر مول» خدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات عملائه الأفراد والشركات على حد سواء، خلال ساعات عمل تمتد من العاشرة صباحاً، حتى العاشرة مساءً.
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