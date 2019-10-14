«أملاك» يقفز مجدداً 14.4% قرب 0.6 درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5% عند مستوى 2824.41 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات العقار والاستثمار والسلع.

تم تداول 301.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 314.5 مليون درهم، نفذت من خلال 3119 صفقة، وجرى تداول أسهم 36 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 17 شركة.

وتصدر سهم «العربية للطيران» التداولات بقيمة 106.7 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.75% مغلقاً عند 1.32 درهم، تلاه سهم «أرابتك» بسيولة بقيمة 52.5 مليون درهم، وارتفع بنسبة 8.89% مغلقاً عند 1.96 درهم، ثم سهم «أملاك» بتداولات قيمتها 31 مليون درهم، وقفز بنسبة 14.4% مغلقاً عند 0.58 درهم.

وجاء «أملاك» في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، تلاه في ذلك سهم «المصرف الخيجي التجاري» بصعوده بنسبة 10.21% وأغلق عند 0.518 درهم، ثم سهم «أرابتك» ثالثاً بالترتيب.

وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «الرمز كوربوريشن»، وهبط بنسبة 10% وأغلق عند 0.765 درهم، تلاه سهم «سلامة للتأمين»، ونزل بنسبة 5.62% إلى 0.604 درهم، ثم سهم «تكافل الإمارات» بانخفاضه 3.23% وإغلاقه عند 1.2 درهم.