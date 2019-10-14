صعود جماعي لـ «العقار» يفشل في جذب السيولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

دخلت قوى شرائية على الأسهم المحلية، مع سيولة جيدة نسبياً مقارنة مع جلسات يوم الأحد من كل أسبوع، وتركزت المشتريات بالدرجة الأولى على أسهم شهدت تحركات إيجابية مثل: «أرابتك»، و«أملاك»، و«إعمار» في دبي، و«البنوك» في أبوظبي.

خطفت أسهم العقار الأنظار في السوقين، من دون تسجيل أي تراجعات، في وقت برز «أرابتك» بتداولات ب 52.5 مليون درهم، وقفز بنسبة 8.89% عند 1.96 درهم، بالتزامن مع ما نقلته رويترز، عن أن الشركة فوضت و«تروجان القابضة»، بنك «يوبي إس»، و«شعاع كابيتال» كمستشارين لاندماج محتمل بينهما.

كما واصل «أملاك» هو الآخر، تسجيل اختراقات جديدة، وقفز بجلسة أمس، 14.4% عند 0.58 درهم، مع احتلاله المركز الثالث في تداولات سوق دبي ب31 مليون درهم، علماً أن السهم ارتفع خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 31%.

وفي دبي، ارتفع «إعمار العقارية» 1.98%، و«إعمار للتطوير» 0.99%، و«إعمار مولز» 1.6%، و«ديار» 0.57%، و«داماك» 2.65%، كما ارتفع في سوق أبوظبي سهم «الدار» 0.47%.

واجتذب «العربية» أكثر من ثلث تداولات سوق دبي بنسبة 34%، بما يعادل 106.78 مليون درهم، لكنه هبط 0.75% إلى 1.32 درهم.

واستقطبت الأسواق سيولة إجمالية 376.3 مليون درهم، منها 314.4 مليون درهم في دبي حيث ارتفع المؤشر 0.5% عند 2824.41 نقطة.

وصعد قطاع العقار قرب 2% مع الصعود الجماعي لأسهم القطاع في وقت ظلت «الاتحاد العقارية» من دون أي تغيير.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.61% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.36%، و«سوق دبي» 0.11%، في مقابل انخفاض «شعاع» 1.07%.

وبالعكس، نزل قطاع البنوك 0.21% مع نزول «دبي الإسلامي» 0.56% في الوقت الذي قفز «أملاك» 14.4%، واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

وهبط قطاع النقل 0.11% بعد هبوط «العربية» 0.75%، و«الخليج للملاحة» 1.13%، وذلك مع ارتفاع «أرامكس» 0.49%.

بدوره، أغلق مؤشر سوق أبوظبي على مكاسب 0.29% عند 5088.13 نقطة، بدعم من ارتفع قطاع البنوك 0.14% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.13%، و«أبوظبي التجاري» 0.79%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.76%.

وزاد قطاع العقار 0.44% نتيجة ارتفاع «الدار» واستقرار «رأس الخيمة العقارية»، وفي المقابل، انخفض قطاع الاتصالات 0.12%، كما نزل الطاقة 0.37% متأثراً بنزول «طاقة» 0.45%، و«أدنوك للتوزيع» 1.13%، بالرغم من ارتفاع «دانة غاز» 0.11%.

وتصدر سهم «أبوظبي التجاري» تداولات أبوظبي ب 10.57 مليون مغلقاً عند 7.66 درهم، تلاه «أبوظبي الأول بسيولة 9.7 مليون وأغلق عند 15.24 درهم، ثم سهم «الدار» ب8.7 مليون درهم، مغلقاً عند 2.13 درهم.

وجاء «أملاك» في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي، وقفز 14.4% مغلقاً عند 0.58 درهم، في المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «الرمز كوربوريشن» وهبط 10% إلى 0.765 درهم.

وفي أبوظبي، سجل «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الارتفاع الأكثر وبالحد الأعلى 15% مغلقاً عند 9.2 درهم، وجاء في مقدمة المتراجعين «العربي المتحد»، ونزل 9.09% عند درهم واحد.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي 25 مليون درهم محصلة شراء، منها مليون درهم محصلة شراء العرب، و1.65 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و22.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 25 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «الدار العقارية»، و«دانة غاز»، و«أملاك»، و«ديار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم،«سوق دبي المالي»، و«إعمار للتطوير»، و«داماك».

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء، في أبوظبي، بصافي 14.8 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل التسييل بصافي 91.4 مليون درهم في دبي.

وفي المقابل، اتجه الأفراد نحو الشراء بصافي 91.4 مليون درهم في دبي، وإلى البيع بأبوظبي بصافي 14.8 مليون.