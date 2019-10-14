شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدو» تعتزم افتتاح مكتب ثالث في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة «فيدو» الصينية للعقارات، عن افتتاح مكتبها الثاني في دبي، ضمن خطة توسعية في الإمارات والمنطقة، وسط تفاؤل بإمكانات نمو القطاع في الإمارات، كاشفة عن مخططاتها لتوسيع رقعة نشاطها محلياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وتعتزم «فيدو» تعزيز تواجدها في دبي بافتتاح مكتب ثالث قريباً.

وقال نازيش خان، الرئيس التنفيذي للعمليات: «التوسع الجديد يعكس التزامنا تجاه دبي، والإمارات، نعمل في الوقت الراهن بصورة مكثفة مع «إعمار»، ولدينا خطط للتوسع مع مطورين معروفين وموثوقين ممن يتمتعون بسمعة قوية».

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