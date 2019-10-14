إماراتية تفوز بكيلو جرام من الذهب في معرض الساعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

احتفى مركز إكسبو الشارقة بنجاح الدورة ال 47 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي اختتم مؤخراً فعاليات نسخته الخريفية لعام 2019، بتتويج الفائزين بجوائز المعرض التي تعد الأكبر منذ انطلاقه قبل 26 عاماً، وفازت بالجائزة الكبرى وهي كيلوجرام من الذهب، الإماراتية فاطمة أحمد صالح، وذلك بعد عملية سحب أشرفت عليها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، كما تم تسليم 7 آخرين أطقم ذهب وألماس وخواتم مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة فازوا بها في السحوبات التي جرت طوال أيام المعرض، وسلم مروان المشغوني مدير العلاقات الحكومية الجوائز للفائزين نيابة عن سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز بحضور عدد من مديري الإدارات في المركز.

وهنأ سيف محمد المدفع، الإماراتية فاطمة أحمد صالح بفوزها بالجائزة الكبرى وجميع الفائزين بالسحوبات، لافتاً إلى أن تخصيص عدد من الجوائز القيمة والخدمات التي قدمها المركز للجمهور طوال أيام المعرض كان له الأثر في زيادة عدد الزوار الذين تجاوزوا ال66 ألف زائر لمختلف الأجنحة، وتحقيق سعادتهم ورضاهم من خلال توفير تسوق ممتع ومثمر لهم.

وأعربت فاطمة أحمد صالح، الفائزة بالجائزة الكبرى لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات عن سعادتها الغامرة بالفوز، وتوجهت بالشكر الجزيل إلى مركز إكسبو الشارقة على الجهود الكبيرة التي يبذلها بشكل دائم من أجل سعادة الجمهور والزوار وتحقيق أحلامهم.