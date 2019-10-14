شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» تسعى لطلب 100 طائرة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عادل علي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران، إنه من المتوقع أن تطلب الناقلة 100 طائرة إضافية قبل نهاية عام 2019، مشيراً إلى أن أسطول الشركة حالياً يضم 54 طائرة من طراز «إيه 320» وطائرتين مستأجرتين من طراز «إيه 321 أل آر». وأضاف علي خلال مؤتمر صحفي في قمة «كابا»، أن أسطول طائرات «إيه 321 أل آر» سيسهم في فتح وجهات جديدة في جنوب شرق آسيا وأوروبا. (وكالات)

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