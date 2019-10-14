الإمارات تبحث مع أمريكا التعاون في الطاقة والتكنولوجيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استقبل عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وفداً أمريكياً ضم مسؤولين وممثلين عن مجتمع الأعمال في ولاية نيويورك، بحضور عبدالله شاهين قنصل عام الدولة في نيويورك.

وركز اللقاء الذي عقد، أمس، بمقر الوزارة في أبوظبي، على بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات الهامة والحيوية للبلدين، ومنها اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار والطاقة المتجددة والصناعات التقنية الدقيقة والمتقدمة والبحث والتطوير.

وأكد آل صالح في مستهل اللقاء متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الإمارات وأمريكيا، التي ترتكز على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين، وهو ما يجسده النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية في الاتجاهين.



نمو متواصل



وأوضح عبدالله آل صالح أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأمريكا تشهد نمواً متواصلاً مدفوعاً بالرغبة الصادقة من الجانبين للمضي بعلاقات البلدين قدماً إلى الأمام، منوهاً بأن آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واعدة ومبشرة، خاصة في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، بما يلبي التطلعات التنموية للبلدين، مشيراً إلى أن استثمارات الدولة في الولايات المتحدة تعد الأكبر بين الدول العربية المستثمرة في أمريكا.

وقال آل صالح إن أرقام التبادل التجاري بين البلدين، تعكس التطور المستمر والمتنامي في علاقات البلدين حيث تضاعفت قيمة التبادل التجاري غير النفطي خلال العقد الماضي، ليبلغ نحو 24.5 مليار دولار (90 مليار درهم) خلال 2018، لافتاً إلى أنه على النطاق الجغرافي تمتد التبادلات التجارية للدولة مع كل الولايات الأمريكية تقريباً، خصوصاً واشنطن وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك.

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36 منطقة حرة



ولفت إلى أنه من المحفزات الهامة الجاذبة للمستثمرين المحليين والإقليمين والعالميين، وجود 36 منطقة حرة توفر حوافز وامتيازات وتسهيلات لا محدودة للمستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك وجود منظومة تشريعات اقتصادية متكاملة حديثة وعصرية، منوهاً في هذا الخصوص بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي صدر العام الماضي، ويسمح بملكية أجنبية للمشاريع بنسبة قد تصل إلى 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، فضلاً عن توفير مزايا وضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب، مشجعاً بهذا الخصوص الشركات الناشئة الأمريكية والمستثمرين ورجال الأعمال على الاستفادة ة من الميزات والحوافز التي توفرها أسواق الدولة.



إشادة بالبيئة الاستثمارية



من جانبه، أشاد الوفد الأمريكي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الهامة والمتنامية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والمرشحة للمزيد من النمو في ظل الرغبة المتبادلة ووجود المزيد من فرص التعاون في مختلف القطاعات والمجالات.

وأثنى الوفد على البيئة والمناخ الاستثماري الجاذب في الدولة والمشجع لمجتمع الأعمال الأمريكي لتوسيع نشاطه في المنطقة انطلاقاً من دولة الإمارات.

وأكد الوفد اهتمامه الكبير بإنشاء شراكات مجدية مع المستثمرين الإماراتيين والتعاون في القطاعات الهامة، ومنها المجال الزراعي والتقنيات المتقدمة بهذا الخصوص، داعياً إلى تعزيز الاستثمارات الإماراتية في أمريكا، خاصة في مجال البحث والتطوير الأكاديمي والطاقة النظيفة.

ضم الوفد الأمريكي مديرين ومسؤولين في شركات متعددة القطاعات مثل الزراعة والتكنولوجيا والتعليم والطاقة النظيفة والاستثمار والتوريد.