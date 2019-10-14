انطـلاق مؤتمـر الموارد البشرية السادس فـي الشارقة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت شعار «سوق العمل الخليجي في ظل نمو الاقتصاد الرقمي».

ويشهد المؤتمر الذي يعد الملتقى الأكبر من نوعه للقطاع الخاص على مستوى المنطقة والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد الغرف الخليجية ومنظمة العمل العربية، مشاركة عدد من صنّاع القرار وقادة الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونخبة من ممثلي كبرى مؤسسات القطاع الخاص في سوق العمل الخليجي، إلى جانب تمثيل شبابي كبير من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

ويستعرض المؤتمر الذي يستضيفه «مركز إكسبو الشارقة» على مدار يومين، بمشاركة 21 متحدثاً 6 أوراق عمل موزعة على جلستين رئيسيتين، تناقش مستقبل المشاريع الريادية في ظل الاقتصاد الرقمي، ووظائف المستقبل، وتحديات تأسيس وتطوير المشاريع الريادية الخليجية، ووسائل ومجالات دعم التوظيف الخليجي من أسواق الاقتصاد المعرفي، ومستقبل التوظيف الخليجي في بيئة العمل الريادي من منظور تحديات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ووسائل الابتكار والإبداع للعمل معاً في أسواق العمل المعرفي، إلى جانب استعراض مبادرة وزارة الموارد البشرية و التوطين في الإمارات 360، حيث يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عبد الله سلطان العويس نائب رئيس مجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيحل ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف على فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

ويتخلل اليوم الأول من المؤتمر عقد ندوة حوارية بعنوان التحديات وفرص التوطين الوظيفي الخليجي في بيئة الاقتصاد الرقمي، كما سيتم عقد ندوة حوارية في اليوم الثاني تناقش كيفية الاستفادة من مشاريع التخرج لمنتسبي المؤسسات الأكاديمية، وصولاً إلى إعلان البيان الختامي «التوصيات وتوثيق التجارب» من قبل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيشهد المؤتمر افتتاح المعرض المصاحب ومبادرة حي الشباب الذي يضم تحت مظلته عقد محاضرات وورش عمل وجلسات وحلقات حوارية شبابية متخصصة تعنى بشؤون الموارد البشرية الخليجية، يتحاور فيها مجموعة من الشباب ورواد الأعمال حول التوطين وتحديات توظيف الخليجيين وتأسيس ونمو مشاريعهم الاستثمارية في سوق العمل الخليجي إلى جانب عرض أفضل الممارسات التي تم تطبيقها في هذا السياق.