استقرار عقارات أبوظبي.. وأسعار الشقق تتماسك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شهد سوق العقارات في أبوظبي هبوطاً طفيفاً على مستوى أسعار الشقق السكنية والفلل، وكذلك معدلات الإيجار في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثاني، مع انتهاء مرحلة التصحيح السعري وفق تقرير صادر عن «تشيسترتنس» للخدمات العقارية، الذي كشف تراجع متوسط ​​سعر مبيعات الشقق السكنية ومعدلات الإيجار فيها بنسبة 1%، في حين لم يطرأ أي تغيير على أسعار مبيعات الفلل ومعدلات الإيجار خلال الربع الثالث.

وفي سوق المبيعات، حافظت أسعار الشقق السكنية على استقرارها مع انخفاض ضئيل بنسبة 1% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. وحافظت الأسعار على استقرارها في عدد من مناطق العاصمة بما فيها المرور، الخالدية، مدينة خليفة، والغدير، حيث تتوفر شقة سكنية مكونة من غرفتي نوم في هذه المناطق مقابل 65000 درهم، 78000 درهم، 60000 درهم و52000 درهم، على التوالي.

وعلى مستوى مبيعات الفلل، بقيت الأسعار ثابتة من دون أي تغيير عن الربع الثاني من عام 2019، ما عدا منطقتي الريف والغدير اللتين شهدتا هبوطاً طفيفاً بنسبة 1%.

ولم يختلف الحال كثيراً على مستوى سوق الإيجارات، حيث تراجعت معدلات إيجار الشقق السكنية بنسبة 1٪ بشكل عام، مع استمرار الطلب على العقارات في المجمعات السكنية ذات الأسعار المعقولة في الربع الثالث من عام 2019. وسجل ارتفاع في إيجارات الشقق السكنية في مدينة محمد بن زايد وشاطئ الراحة، مقابل أكبر تراجع في طريق الكورنيش (-6%) وجزيرة السعديات (-3%).

وفي سوق الفلل حافظت معدلات الإيجار على استقرارها، وكانت منطقة شاطئ الراحة هي الوحيدة التي شهدت انخفاضاً ضئيلاً، لاسيما في الفلل المكونة من 4 و5 غرف نوم.

أسعار الشقق السكنية في الربع الثالث

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(سعر القدم بالدرهم)

جزيرة السعديات +0%

1400

الريم -1%

965

الغدير -1%

740

شاطئ الراحة -2%

1280

الريف -2%

797

أسعار الفلل في الربع الثالث (التغيير، سعر القدم بالدرهم)

الريف -1%

620

الغدير -1%

695

شاطئ الراحة +0%

1,160

مدينة خليفة +0%

872

حدائق الراحة +0%

700