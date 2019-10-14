«سيدات الشارقة» يشجع الطالبات على دخول ريادة الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، حملة «طالبات اليوم، رائدات المستقبل»، بهدف تعريف الطالبات الطموحات اللواتي يردن دخول عالم ريادة الأعمال، وتأسيس مشاريعهن الخاصة، بخدمات المجلس، من خلال تعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في إمارة الشارقة، والمناطق التابعة لها.

وينظم المجلس، في إطار حملته الجديدة، زيارات من خبراء المجلس إلى عدد من الجامعات في الإمارة للتواصل مع الطالبات من أجل تعريفهن ببرامج المجلس، وفعالياته، وفرص المشاركة في المعارض التي ينظمها، أو يشارك فيها. وبدأ المجلس جدول زياراته في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث كانت أولى زيارات وفد المجلس إلى كليات التقنية العليا في الشارقة.

ويستهدف البرنامج الطالبات اللواتي يمتلكن مشاريع تجارية خاصة بهن، ويرغبن في الانضمام لمجلس سيدات أعمال الشارقة لتوسيع نشاطاتهن، أو الطالبات اللواتي لديهن أفكار ويحتجن إلى توجيه، حيث عقد الوفد لهن جلسات استشارية، وأطلعهن على الخدمات التي يقدمها المجلس، بما يشمل تقديم الاستشارات والمساعدات خلال مرحلة تأسيس المشاريع التجارية والدعم من خلال المشاركة في المعارض الإقليمية، والمنتديات، والفعاليات التي تسهم في تطوير الأعمال.

وأجرى وفد سيدات أعمال الشارقة استبياناً لطالبات كليات التقنية العليا بهدف معرفة احتياجاتهن من الخدمات وورش العمل التي يمكن أن تسهم في دعمهن بشكل أفضل لدخول عالم ريادة الأعمال.

وقدمت مريم بن الشيخ، مديرة شؤون العضوية والخدمات في المجلس، خلال الجلسة التعريفية بالبرنامج، شرحاً مفصلاً حول المجلس، وأهدافه، والخدمات التي يقدمها، فضلاً عن خطوات الانضمام إلى المجلس، في حين شرحت موزة الخيّال، استشاري مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، الطرق الأساسية لإدارة الشؤون المالية أثناء إطلاق المشاريع.

بدورها، قالت مريم بن الشيخ: يأتي البرنامج تجسيداً لأهداف ورؤى مجلس سيدات أعمال الشارقة في دعم رائدات الأعمال للنجاح في مشاريعهن من خلال صقل مهاراتهن، وتوفير فرص لتبادل الخبرات والمعارف من خلال الفعاليات والمعارض المختلفة التي تسهم في نمو أعمالهن.