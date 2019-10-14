شكرا لقرائتكم خبر عن أمسيات خاصة دعماً لأصحاب المشاريع في جزيرة العلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” تستعد جزيرة العلم، إحدى الوجهات السياحية في إمارة الشارقة، لإطلاق فعالية «أمسيات في الجزيرة»، في دورتها الثانية، خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل بهدف دعم مبادرات رواد الأعمال وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرصة لهم لإطلاق منتجاتهم والترويج لها في أجواء عائلية وترفيهية. وتفتح الفعالية باب التسجيل أمام جميع رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى 25 الجاري.

وقالت خلود الجنيبي، مدير عام جزيرة العلم: إن تنظيمنا لهذه الفعالية للعام الثاني على التوالي، يندرج ضمن جهودنا في دعم وتشجيع أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال، الذين يساهمون بشكل فعال في دعم الاقتصاد المحلي.

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